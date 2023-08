Vettel-Rekord eingestellt! Max Verstappen siegt auch im Regen von Zandvoort

Max Verstappen (25) gewann zum dritten Mal in Folge den Großen Preis der Niederlande und sein elftes Saisonrennen. © John THYS / AFP

Mit dem souveränen Triumph beim chaotischen Heimrennen hat Verstappen seinen neunten Sieg in Serie gefeiert und damit Vettels zehn Jahre alte Bestmarke eingestellt.

Der Red-Bull-Star gewann den Großen Preis der Niederlande vor Fernando Alonso im Aston Martin und Pierre Gasly im Alpine - dabei schien es zu Beginn des Rennens, als könne die fest eingeplante Verstappen-Party auf den prall gefüllten Tribünen tatsächlich ausfallen.



Mit dem Start hatte plötzlicher Regen eingesetzt, Red Bull traf eine merkwürdige Strategie-Entscheidung für Verstappen, er fiel weit zurück. Dennoch war er am Ende trotz eines weiteren Sturzregens doch nicht zu halten. Im hinteren Feld verpasste indes Nico Hülkenberg im Haas als Zwölfter die Punkte.

Seit dem Rennen Anfang Mai in Miami hat Verstappenjeden Grand Prix gewonnen, eine solche Serie gab es in mehr als 70 Jahren Formel 1 nur einmal: Vettel schaffte es 2013 ebenfalls im Red Bull. Am kommenden Sonntag kann Verstappen sich in Monza den alleinigen Rekord sichern.

Diese historischen Marken sind mittlerweile die Messlatte für Verstappen, dass er am Saisonende seinen dritten Titel holen wird, steht ohnehin längst außer Frage. Noch neun Rennen sind zu fahren, der Vorsprung auf Sergio Perez beträgt nun 138 Punkte - der Red-Bull-Kollege wurde nur Vierter. Bislang konnte Verstappen nichts stoppen - auch ungünstige Verläufe wie am Sonntag in Zandvoort nicht.