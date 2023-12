"Wie Sex mit Gummipuppe": Formel-1-Legende lästert über Formel E

Warschau (Polen) - Robert Kubica (39) war einer der am meisten gefürchteten Formel-1-Pilot seiner Zeit. Ohne den schrecklichen Unfall 2011 hätte der Pole einiges erreichen können. Aber auf keinen Fall in der Formel-E. Denn was der Krakauer (Polen) davon hält, machte er nun sehr deutlich.