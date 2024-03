"Zeigt das nicht!" Ungebetener Gast wirft Ferrari-Boss aus der Bahn

Melbourne (Australien) - Wer nach Australien reist, fürchtet sich im Normalfall am ehesten vor Begegnungen mit giftigen Schlangen oder Spinnen. In einem Interview mit Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur (55) sorgte allerdings ein Vogel für Wirbel!

Ob Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur (55) in nächster Zeit von Vögeln träumt? © David Davies/PA Wire/dpa

Die Formel 1 macht aktuell Halt in Melbourne, am heutigen Sonntag stand der Große Preis von Australien an.

Davor wollte Frédéric Vasseur ein Interview geben - doch das lief wegen eines Vogels komplett aus dem Ruder!

Zusammen mit der Moderatorin sprach der 55-Jährige über die Probleme von Ferrari-Pilot Charles Leclerc (26) mit seiner Lenkung, als sich plötzlich ein Vogel ins Interview einschaltete!

Mit sehr lautem Gezwitscher lenkte er sowohl Vasseur als auch die Interviewerin ab, die immer wieder in Richtung des Vogels sahen und schließlich in lautes Gelächter ausbrachen.

"Wir haben hier einen sehr lauten Vogel, der sich uns für das Interview anschließt", scherzte die Moderatorin und entschuldigte sich: "Tut mir leid, er hat uns gerade völlig aus der Bahn geworfen."