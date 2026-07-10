Keine deutschen Teilnehmer bei MotoGP 2026, doch junge Talente machen Hoffnung

Oberlungwitz - Auch bei der MotoGP 2026 auf dem Sachsenring können die vielen Fans keinem deutschen Rennfahrer zujubeln, die Flaute soll kein Dauerzustand werden.

Pokal hat Fynn Kratochwil (15) im Nachwuchs reichlich gesammelt. © IMAGO/Bild13

"Deutschland braucht wieder Teilnehmer, das steht außer Frage", sagte ADAC-Sportpräsident Gerd Ennser auf. "Die aktuelle Situation ohne nationale Fahrer in den WM-Klassen ist nicht zufriedenstellend." Ein Lokalmatador sei "für den Grand Prix wichtig, aber auch für den gesamten Motorradsport in unserem Land", betonte Ennser.

Es gibt Hoffnung. "Die intensive Nachwuchsarbeit trägt langsam Früchte. Am Sachsenring starten zwei Nachwuchsserien, in denen deutsche Teilnehmer sehr konkurrenzfähig sind."

Fynn Kratochwil fährt im Red Bull Rookies Cup, ist Zehnter der Gesamtwertung, im Moto4 Northern Cup sind sechs Jungen und zwei Mädchen aus Deutschland dabei - im Ranking führt Robin Siegert vor Anina Urlaß und Thias Wenzel.