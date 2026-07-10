Keine deutschen Teilnehmer bei MotoGP 2026, doch junge Talente machen Hoffnung
Oberlungwitz - Auch bei der MotoGP 2026 auf dem Sachsenring können die vielen Fans keinem deutschen Rennfahrer zujubeln, die Flaute soll kein Dauerzustand werden.
"Deutschland braucht wieder Teilnehmer, das steht außer Frage", sagte ADAC-Sportpräsident Gerd Ennser auf. "Die aktuelle Situation ohne nationale Fahrer in den WM-Klassen ist nicht zufriedenstellend." Ein Lokalmatador sei "für den Grand Prix wichtig, aber auch für den gesamten Motorradsport in unserem Land", betonte Ennser.
Es gibt Hoffnung. "Die intensive Nachwuchsarbeit trägt langsam Früchte. Am Sachsenring starten zwei Nachwuchsserien, in denen deutsche Teilnehmer sehr konkurrenzfähig sind."
Fynn Kratochwil fährt im Red Bull Rookies Cup, ist Zehnter der Gesamtwertung, im Moto4 Northern Cup sind sechs Jungen und zwei Mädchen aus Deutschland dabei - im Ranking führt Robin Siegert vor Anina Urlaß und Thias Wenzel.
Alle Talente sind 15. "Wir hoffen, dass einige von ihnen in naher Zukunft den Sprung in die WM-Klassen schaffen", so Ennser, "realistisch gesehen dauert es aber noch zwei bis drei Jahre, bis es so weit ist."
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