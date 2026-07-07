MotoGP auf dem Sachsenring: Das müsst ihr zur An- und Abreise wissen
Hohenstein-Ernstthal - Am Wochenende findet auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) der MotoGP 2026 statt. Es wird mit mehr als 230.000 Besuchern gerechnet. Die Polizei gibt Hinweise, was es bei der An- und Abreise an dem Rennwochenende zu beachten gibt.
Die Polizei rechnet bereits ab Donnerstag, den 9. Juli mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rund um die Rennstrecke, da viele Besucher erfahrungsgemäß anreisen.
Wer aus Süden, Norden oder Osten zum Sachsenring kommt, fährt am besten über die A72 und nutzt die Anschlussstelle Stollberg-Nord für die Abfahrt. Besuchern, die aus westlicher Richtung anfahren, wird empfohlen die A4-Abfahrt Wüstenbrand zu nutzen.
Auf Höhe von Hohenstein-Ernstthal gibt es derzeit baustellenbedingte Fahrbahneinschränkungen. Die Auf- und Abfahrt kann aber wieder genutzt werden. Die Vollsperrung der Anschlussstelle ist pünktlich zum Rennwochenende beendet.
Während der Abreise ab Sonntagmittag rechnet die Polizei mit erheblicher Staugefahr rund um die Rennstrecke und auf den Straßen im Bereich Hohenstein-Ernstthal.
"Je nach Möglichkeit wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zur An- und Abreise in Anspruch zu nehmen", so ein Polizeisprecher.
Sperrungen und Einbahnstraßen-Regelungen für An- und Abreise
Während des MotoGP werden folgende Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt:
- S252/Goldbachstraße zwischen Kreisverkehr Hohenstein-Ernstthal und Oberlungwitz, sowie die B180/Waldenburger Straße (Ab Donnerstag 18 Uhr)
- Lerchenstraße sowie Am Güterbahnhof in Hohenstein-Ernstthal, S252/Hauptstraße und die Ausfahrt Queckenberg zur B180 in Hermsdorf, Ortsausgang Kuhschnappel in Richtung B180/A4, B180 aus Richtung A4 ab Abzweig Hohenstein-Ernsttahl, Benedixstraße in Gersdorf wird Einbahnstraße in Richtung B180 (ab Freitag 7 Uhr)
- B180/Waldenburger Straße ab Abzweig S252 in Richtung A4 sowie in Richtung Oberlungwitz, Hirschbrücke (Sonntag 6-12 Uhr)
Für die Abreise sind am Sonntag ab 12.30 Uhr zusätzlich folgende Straßen dicht oder Einbahnstraßen:
- in Hohenstein-Ernstthal ist der Kreisverkehr Goldbachstraße nur aus Richtung August-Bebel-Straße in Richtung Zeißigstraße befahrbar (nicht Richtung Bahnhof), Zeisigstraße ist zwischen Bahnhofstraße und Conrad-Clauß-Straße Einbahnstraße
- in Wüstenbrand ist die S245/Straße der Einheit zwischen Kunitz-Kreuzung und H.-Schubert-Straße Einbahnstraße in Richtung Hohenstein-Ernstthal, aus Richtung Grüna gesperrt, die S 242/Brückenstraße ist Einbahnstraße in Richtung A4
- aus Richtung Pleißa ist über die S242 keine Zufahrt in Richtung A4 möglich
- aus Richtung St. Egidien, Glauchau und Callenberg gibt es keine Zufahrt in Richtung B180/A4 (Anschlussstelle Hohenstein-Ernstthal)
- die B180 ist an mehreren Stellen Einbahnstraße, zum Beispiel in Hermsdorf und in Oberlungwitz
- die B173/Hofer Straße ist in Oberlungwitz zwischen Hirschbrücke und Gewerbegebiet Straße (Gersdorf) Einbahnstraße und kann ab der Hirschbrücke in Richtung Chemnitz gar nicht befahren werden
Wer kein Ticket für einen Sonderparkplatz hat, dem wird empfohlen, den P+R-Parkplatz P12 an der B180 zu nutzen. Von da aus gibt es einen kostenlosen Shuttle-Service zur Rennstrecke.
Titelfoto: Andreas Kretschel