MotoGP auf dem Sachsenring: Das müsst ihr zur An- und Abreise wissen

Hohenstein-Ernstthal - Am Wochenende findet auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau ) der MotoGP 2026 statt. Es wird mit mehr als 230.000 Besuchern gerechnet. Die Polizei gibt Hinweise, was es bei der An- und Abreise an dem Rennwochenende zu beachten gibt.

Die Sperrung der A4-Anschlussstelle Hohenstein-Ernsttahl wird pünktlich zum Rennwochenende aufgehoben. © Andreas Kreische

Die Polizei rechnet bereits ab Donnerstag, den 9. Juli mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rund um die Rennstrecke, da viele Besucher erfahrungsgemäß anreisen.

Wer aus Süden, Norden oder Osten zum Sachsenring kommt, fährt am besten über die A72 und nutzt die Anschlussstelle Stollberg-Nord für die Abfahrt. Besuchern, die aus westlicher Richtung anfahren, wird empfohlen die A4-Abfahrt Wüstenbrand zu nutzen.

Auf Höhe von Hohenstein-Ernstthal gibt es derzeit baustellenbedingte Fahrbahneinschränkungen. Die Auf- und Abfahrt kann aber wieder genutzt werden. Die Vollsperrung der Anschlussstelle ist pünktlich zum Rennwochenende beendet.

Während der Abreise ab Sonntagmittag rechnet die Polizei mit erheblicher Staugefahr rund um die Rennstrecke und auf den Straßen im Bereich Hohenstein-Ernstthal.

"Je nach Möglichkeit wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zur An- und Abreise in Anspruch zu nehmen", so ein Polizeisprecher.