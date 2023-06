Tödlicher Zeckenstich? Rennfahrer (†42) und seine Freundin (†36) sterben nach Ausflug

Rennfahrer Douglas Costa wurde nur 42 Jahre alt. © Screenshot/Instagram/douglas.costa125

Die Renn-Organisation AMG Cup Brasil von Mercedes bestätigte den tragischen Tod ihres Piloten und seiner Partnerin bereits vor knapp zwei Wochen auf Instagram.

Zunächst war allerdings unklar, woran genau die beiden gestorben sind.

Wie Giordanos Bruder Marcelo (46) gegenüber der brasilianischen Tageszeitung Folha de S. Paulo erklärte, wäre das Paar am 27. Mai in das ländliche Gebiet Campinas rund 100 Kilometer nördlich von São Paulo gereist.

Beide hätten anschließend am 3. Juni erstmals über Fieber, Gliederschmerzen, Müdigkeit sowie einen Ausschlag auf der Haut geklagt. Nach ihrer Rückkehr verschlimmerten sich die Symptome demzufolge schließlich.

Die 36-jährige Zahnärztin sei Montag ins Krankenhaus eingeliefert und am Dienstag auf die Intensivstation verlegt worden. Douglas Costa sei hingegen erst am Mittwoch in die Klinik gegangen. Beide starben am Donnerstag, den 8. Juni.

Laut dem Newsportal Metrópoles bestätigte die zuständige Gesundsheitsbehörde mittlerweile, dass beim Paar das Rocky-Mountain-Fleckfieber, eine seltene Infektionskrankheit, diagnostiziert worden sei.