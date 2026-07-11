Sachsenring-Sprint: Márquez siegt, WM-Zweiter stürzt schwer

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Beim Sachsenring-Sprint belegte Renn-Legende Marc Márquez den ersten Platz. Marco Bezzecchi stürzte schwer.

Von Maximilian Wendl

Hohenstein-Ernstthal - Sachsenring-Spezialist Marc Márquez (33) hat den Sprint beim Großen Preis von Deutschland gewonnen und dadurch seine Favoritenrolle für das Hauptrennen untermauert.

Marc Marquez (33) aus Spanien vom Ducati Lenovo Team düst über den Sachsenring. Beim Sprint belegte er den ersten Platz.
Marc Marquez (33) aus Spanien vom Ducati Lenovo Team düst über den Sachsenring. Beim Sprint belegte er den ersten Platz.  © Robert Michael/dpa

Der Motorrad-Weltmeister aus Spanien verkürzte den Rückstand auf den Gesamtführenden Jorge Martín auf 32 Punkte.

Hinter dem 33-Jährigen, der am Sonntag (14 Uhr) seinen zehnten MotoGP-Sieg auf dem Sachsenring anpeilt, landeten seine Ducati-Markenkollegen Álex Márquez (30) und Fabio Di Giannantonio (27) auf den Rängen zwei und drei.

Bitter: Marco Bezzecchi (27) stürzte schwer - er zog sich einen Schlüsselbeinbruch zu.
Bitter: Marco Bezzecchi (27) stürzte schwer - er zog sich einen Schlüsselbeinbruch zu.  © Robert Michael/dpa

Einen herben Rückschlag erlitt der WM-Zweite Marco Bezzecchi (27, Aprilia). Nachdem Ducati-Pilot Fermín Aldeguer (21) und Honda-Fahrer Johann Zarco (35) verletzungsbedingt gar nicht erst angetreten waren, stürzte der Italiener in der Qualifikation am Vormittag schwer und zog sich einen Schlüsselbeinbruch zu.

Titelfoto: Bildmontage: Robert Michael/dpa (2)

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