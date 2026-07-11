Sachsenring-Sprint: Márquez siegt, WM-Zweiter stürzt schwer

Hohenstein-Ernstthal - Sachsenring-Spezialist Marc Márquez (33) hat den Sprint beim Großen Preis von Deutschland gewonnen und dadurch seine Favoritenrolle für das Hauptrennen untermauert.

Marc Marquez (33) aus Spanien vom Ducati Lenovo Team düst über den Sachsenring. Beim Sprint belegte er den ersten Platz. © Robert Michael/dpa

Der Motorrad-Weltmeister aus Spanien verkürzte den Rückstand auf den Gesamtführenden Jorge Martín auf 32 Punkte.

Hinter dem 33-Jährigen, der am Sonntag (14 Uhr) seinen zehnten MotoGP-Sieg auf dem Sachsenring anpeilt, landeten seine Ducati-Markenkollegen Álex Márquez (30) und Fabio Di Giannantonio (27) auf den Rängen zwei und drei.