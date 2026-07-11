Sachsenring-Sprint: Márquez siegt, WM-Zweiter stürzt schwer
Von Maximilian Wendl
Hohenstein-Ernstthal - Sachsenring-Spezialist Marc Márquez (33) hat den Sprint beim Großen Preis von Deutschland gewonnen und dadurch seine Favoritenrolle für das Hauptrennen untermauert.
Der Motorrad-Weltmeister aus Spanien verkürzte den Rückstand auf den Gesamtführenden Jorge Martín auf 32 Punkte.
Hinter dem 33-Jährigen, der am Sonntag (14 Uhr) seinen zehnten MotoGP-Sieg auf dem Sachsenring anpeilt, landeten seine Ducati-Markenkollegen Álex Márquez (30) und Fabio Di Giannantonio (27) auf den Rängen zwei und drei.
Einen herben Rückschlag erlitt der WM-Zweite Marco Bezzecchi (27, Aprilia). Nachdem Ducati-Pilot Fermín Aldeguer (21) und Honda-Fahrer Johann Zarco (35) verletzungsbedingt gar nicht erst angetreten waren, stürzte der Italiener in der Qualifikation am Vormittag schwer und zog sich einen Schlüsselbeinbruch zu.
Titelfoto: Bildmontage: Robert Michael/dpa (2)