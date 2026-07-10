MotoGP: Marc Márquez stürzt beim Trainingsauftakt

Oberlungwitz - Nach einem frühen Ausflug ins Kiesbett hat "Sachsenking" Marc Márquez (33) die Muskeln spielen lassen und am Trainingstag zum Großen Preis von Deutschland die Bestzeit hingelegt.

Marc Márquez (33) stürzte beim Trainingsauftakt. Er blieb unverletzt. © IMAGO/HochZwei

Für den 33-Jährigen hatte der Tag denkbar schlecht begonnen. Nach weniger als fünf Minuten lag er in der ersten Session im Kies, es erwischte den Motorradstar in Kurve 3.

Der Spanier blieb unverletzt und konnte schnell auf die Strecke zurückkehren. Der Sturz sei sein Fehler gewesen, denn zuvor habe es schon Moto2-Fahrer an dieser Stelle erwischt. "Da ist eine neue Bodenwelle", sagte Márquez, man könne nicht die Ideallinie fahren.

Der MotoGP-Weltmeister, abgesehen von 2024 bei bislang jedem Start auf dem Sachsenring siegreich, war in 1:19,394 Minuten auf seinem Lieblingskurs mal wieder der schnellste Motorradpilot in der Königsklasse.

"Wir müssen morgen sehen, wo wir stehen. Ich bin nicht der Schnellste, was die Rennpace angeht", sagte Márquez. Am Freitag sei er nur "auf einer Runde" der Beste gewesen.

Márquez könnte am Sonntag (14.00 Uhr/DF1 und Sky) seinen zehnten MotoGP-Sieg auf dem Sachsenring holen und einen Rekord von Giacomo Agostini einstellen.

Der Rekord-Weltmeister aus Italien ist bislang der einzige Fahrer, der in der Königsklasse zehn Siege auf einer Strecke (Imatra/Finnland) holte.