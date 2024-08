Thüringer Extremsportler zeigt spektakulären Stunt vor Messe Erfurt

Luc Ackermann (26) ist Freestyle-Motocross-Profi und kommt am 14. September 2024 wieder nach Erfurt, um die Fans mit seinen Tricks zu verzücken. © Martin Schutt/dpa

Der 26-Jährige aus Niederdorla (Unstrut-Hainich-Kreis) präsentierte zum ersten Mal in Thüringen seinen Double Backflip auf seiner Motocross-Maschine, wie er bei Instagram erklärte.

Ackermann ist einer der wenigen weltweit, die diesen Sprung beherrschen.

Er ist Weltmeister, Europameister und neunfacher Weltrekordhalter.

So konnte er beispielsweise bei den X Games 2021 in Kalifornien als erster deutscher FMX-Sportler überhaupt die Goldmedaille gewinnen. Außerdem steht er mit zehn Backflips in 30 Sekunden im Guinness Buch der Rekorde.

Der Sprung auf dem Messegelände ist der Auftakt für sein Extremsport-Event "Go Big Or Go Home" am 14. September in der Erfurter Messehalle.