Todesdrama in Spa: 18-jähriges Motorsport-Talent stirbt nach schwerem Unfall

"MP Motorsport ist zutiefst betrübt, bestätigen zu müssen, das unser Fahrer Dilano van't Hoff an den Folgen eines Unfalls während des zweiten Rennens der Formula Regional European Championship by Alpine in Spa Francorchamps verstorben ist."

Wie " MP Motorsport " mitteilte, ist der talentierte Niederländer Dilano van't Hoff (18) tot. Der junge Sportler fuhr am Wochenende bei den "Formula Regional European Championship by Alpine" (FRECA).

Die Todesnachricht verbreitete sich schnell, deshalb wurde im Rahmen des Formel-1-Rennens in Spielberg eine Schweigeminute abgehalten. © imago / GEPA pictures

Weiter führten die Verantwortlichen aus: "Wir sind zutiefst erschüttert über den Verlust eines unserer größten niederländischen Talente, das in den Jahren, in denen er mit uns Rennen fuhr, so viel Energie in unser Team brachte."

Van't Hoff hätte 2021 im MP-Team im Motorsport debütiert. Sein Arbeitgeber sprach seiner Familie und den Angehörigen aufrichtiges Beileid aus und sicherte die volle Unterstützung für die kommende Zeit zu.

In den schweren Unfall am Samstagmorgen waren insgesamt fünf Fahrer involviert, auch der Deutsche Tim Tramnitz (18). Der Hamburger verunglückte als Erster auf der Kemmel-Geraden, prallte in die Leitplanke, verletzte sich aber nicht schwer.

Vier Fahrer hinter ihm wurden dann auf der regennassen Fahrbahn aber in den folgenschweren Crash verwickelt. Nachdem sich van't Hoff gedreht hatte, stieß der Ire Adam Fitzgerald in seinen querstehenden Wagen.

Ob die Veranstaltung fortgesetzt wird, ist noch nicht klar.