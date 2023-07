Wie aufgeplatzte Rasenmäher: Sprint-Cars bauen Massencrash

Rossburg (Ohio/USA) - Beim Sprint-Car-Racing fahren Autos, die wie aufgeplatzte Rasenmäher mit einem Schrägdach aussehen, auf einer Gravel-Strecke im Kreis. Am Donnerstag hat es da böse gekracht.

Klar, dass es dann bei Dunkelheit mal schiefgeht und sich die Piloten über den Haufen fahren. So auch am gestrigen Donnerstag!

Auf dem Eldora Speedway in Rossburg (Ohio/USA) wurde am Donnerstag ein eintägiges Sprint-Car-Rennen ausgetragen. Auf den Sieger wartete ein Preisgeld von einer Million US-Dollar (890.000 Euro)!

Das sogenannte Driften macht mit diesen Maschinen sicher großen Spaß. (Archivbild) © Joseph Prezioso / AFP

Sprint-Car-Racing ist in Europa gänzlich unbekannt, hat aber in den USA laut des "National Sprint Car Hall of Fame & Museum" seine Ursprünge um 1900 herum.

Die ersten Sprint-Car-Rennen wurden auf Dirt-Tracks (Gravel) ausgetragen. In den 1920er Jahren entdeckte man auch die Ovalbahnen für sich, wie der Eldora Speedway eine ist. Ab den 1950er gab es dann sogar Rennen auf Straßenkursen.

Genaue Angaben gibt es nicht, aber Schätzungen gehen von Hunderten Todesfällen in der Geschichte der Sprint-Cars aus.

Zum Vergleich: Seit 1952 hatte die Formel 1 "nur" 52 tödlich verunglückte Rennfahrer zu betrauern.