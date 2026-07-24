Nervenkitzel nach der Kür: Einspruch und Patzer verhageln Sächsin die Titelverteidigung

Hannover - Das waren sehr lange Minuten, die Karina Schönmaier (20) nach ihrer Kür und Silja Stöhr (18) noch warten mussten. Es ging nicht weniger um die Deutsche Meisterschaft im Mehrkampf, und Stöhr sorgte mit ihrem Einspruch für die bange Wartezeit.

Da konnte sich Karina Schönmaier (20) auf den Kopf stellen. Ihre Kontrahentin war einen Tick besser. © imago/Jan Huebner

Die Mannheimerin war unzufrieden mit ihrem Ausgangswert für die Bodenkür, legte Einspruch ein, bekam Recht und holte sich den Meistertitel. 12,800 Punkte waren zu viel für Schönmaier, auch weil die Titelverteidigerin aus Chemnitz selbst bei ihrer Übung einmal zu viel patzte und außerhalb der Matte sprang.

"Ich bin total überwältigt. Es ist krass, die Goldmedaille in der Hand zu haben", sagte die 18-Jährige nach ihrem ersten Meistertitel.

Beste Übung für die Doppel-Europameisterin im Vierkampf aus Sprung, Stufenbarren, Balken und Boden war - wie zu erwarten - der Sprung. An ihrem Erfolgsgerät, an dem sie im vorigen Jahr Europameisterin geworden war, kam die 20-Jährige auf sehr gute 14,050 Punkte für zwei Sprünge.

Bei insgesamt 52,933 Punkten fehlten Schönmaier letztlich 0,368 auf Stöhr. "Ich habe mich gefreut, hier zu turnen. Es war eine tolle Stimmung, das macht mir jedes Mal Spaß. Es war echt cool", so die 20-Jährige abschließend.