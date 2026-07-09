Bange 30 Minuten hinter der Decke! Springreiterin nach Sturz abtransportiert

Falsterbo (Schweden) - Schockmoment mit Folgen! Das Reit-Event Falsterbo Horse Show im Süden Schwedens ist am Donnerstagnachmittag von einem heftigen Sturz von Petronella Andersson (35) überschattet worden.

Petronella Andersson (35) wurde nach dem Übel-Sturz mit einem Krankenwagen weggefahren. © IMAGO / Bildbyran

In der ersten Qualifikationsrunde über 1,50 Meter zum Grand Slam der Springreiter hob die 35-Jährige mit ihrem Pferd Hexode Ste Hermelle an einem der Hindernisse zu früh ab und prallte mit voller Wucht dagegen.

Die Schwedin wurde daraufhin von ihrer Stute abgeworfen, blieb am Boden liegen. Ein Ärzteteam eilte ihr umgehend zur Hilfe. Auch die Offiziellen waren sofort zur Stelle, hielten zum Schutz vor den Blicken der Zuschauer eine Decke um das am Boden liegende Springreit-Ass.

Es folgten rund 30 bange Minuten, ehe ein Krankenwagen auf den Parcours fuhr und Andersson abtransportierte.