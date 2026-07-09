Bange 30 Minuten hinter der Decke! Springreiterin nach Sturz abtransportiert
Falsterbo (Schweden) - Schockmoment mit Folgen! Das Reit-Event Falsterbo Horse Show im Süden Schwedens ist am Donnerstagnachmittag von einem heftigen Sturz von Petronella Andersson (35) überschattet worden.
In der ersten Qualifikationsrunde über 1,50 Meter zum Grand Slam der Springreiter hob die 35-Jährige mit ihrem Pferd Hexode Ste Hermelle an einem der Hindernisse zu früh ab und prallte mit voller Wucht dagegen.
Die Schwedin wurde daraufhin von ihrer Stute abgeworfen, blieb am Boden liegen. Ein Ärzteteam eilte ihr umgehend zur Hilfe. Auch die Offiziellen waren sofort zur Stelle, hielten zum Schutz vor den Blicken der Zuschauer eine Decke um das am Boden liegende Springreit-Ass.
Es folgten rund 30 bange Minuten, ehe ein Krankenwagen auf den Parcours fuhr und Andersson abtransportierte.
Gesundheits-Update zu Petronella Andersson
Wenig später konnten die Veranstalter zumindest vorsichtig Entwarnung geben. Pressesprecherin Josefin Wahlberg erklärte nach dem zwischenzeitlichen Abbruch: "Sie war bei Bewusstsein und ansprechbar. Es wurde festgestellt, dass sie keine lebensbedrohlichen Verletzungen hatte, als sie mit dem Krankenwagen zur weiteren Untersuchung ins Universitätskrankenhaus Skåne in Malmö gebracht wurde."
Ein genaueres Update zu Anderssons Gesundheitszustand gab sie jedoch nicht ab.
Medienberichten zufolge soll sich die mehrfache internationale Grand-Prix-Siegerin einen Nasenbruch sowie eine Gehirnerschütterung zugezogen haben.
Ihr Pferd scheint den Sturz hingegen unbeschadet überstanden zu haben. Es sei von einem Tierarzt untersucht worden und ihm gehe es gut.
Titelfoto: IMAGO / Bildbyran