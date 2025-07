Neue Lunge, viermal gestorben: Botschaft von UFC-Star geht unter die Haut

USA - Weltmeister bei Bellator, Olympia-Teilnehmer 2008 für die USA und ein unrühmlicher Rekord in der UFC - Ben Askren (40) gehörte jahrelang zur MMA-Elite. Ende Mai musste er allerdings mit einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus. Einen dramatischen Überlebenskampf später meldete sich "Funky" nun mit einer Botschaft bei seinen Fans, die unter die Haut geht.

UFC-Star Ben Askren (40) hat sich nach seiner Lungentransplantation aus dem Krankenhaus gemeldet. © Foto von ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Screenshot/Instagram/benaskren

"Ich bin viermal gestorben, mein Herz stand 20 Sekunden lang still", verriet der 40-Jährige mit brüchiger Stimme. "Das ist nicht ideal, wie ihr sicherlich wisst."

Der im Bundesstaat Iowa geborene US-Amerikaner brauchte nach seiner plötzlichen Erkrankung nämlich eine doppelte Lungentransplantation, lag anschließend im Koma. Seine Frau Amy informierte die Öffentlichkeit auf Facebook mehrfach über seinen Zustand.

Zwar sei er während der Odyssee immer mal wieder wach gewesen, bei Askren blieb davon aber nichts hängen: "Ich habe eben das Tagebuch meiner Frau gelesen, weil ich mich vom 28. Mai bis 2. Juli an gar nichts erinnern kann. Keine Ahnung, was passiert ist. Es ist wie im Film, wirklich absurd."

Das langjährige Weltergewicht atmete in dem Video noch durch einen Schlauch in der Luftröhre, vom einzigen Spitzenathleten war auf den ersten Blick nicht mehr viel übrig: "Ich stand gestern auf der Waage - ich wiege nur noch 147 Pfund (rund 66 Kilogramm, Anm. d. Red.). So wenig habe ich zuletzt mit 15 Jahren gewogen", erklärte Askren.

Er habe etwa 23 Kilogramm in 45 Tagen verloren, dafür erhole er sich nun aber gut von der gefährlichen OP.