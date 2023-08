Nicht zu unterschätzen: Magdeburg-Trainer Titz warnt Team vor Stärke der Kieler

Im Februar hatte der FCM in Kiel 3:2 gewonnen, das Hinspiel im vergangenen August jedoch daheim 1:2 verloren.

"Es ist eine andere Mannschaft, weil sich das Gesicht der Mannschaft sehr verändert hat. Sie spielen aus einer kompakten Abwehr heraus, schließen das Zentrum, haben variable Sechser und vorn drei Offensivspieler, die sich immer wieder mal fallen lassen", sagte der FCM-Cheftrainer vor dem Spiel an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Holstein Kiel.

1200 Fans aus Magdeburg reisen mit in den Norden. Während der FCM mit vier Zählern aus zwei Spielen so gut wie noch nie in der 2. Bundesliga gestartet ist, legten die Kieler mit zwei Siegen einen optimalen Start hin.