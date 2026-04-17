Olympia-Teenie zeigt sich nach Unfall mit Suff-Fahrer - ein Detail fällt sofort auf

Sofia (Bulgarien) - Diese Bilder machen Hoffnung. Rund eineinhalb Monate nach dem Unfall-Drama in Tschechien hat sich Malena Zamfirova (16) mit erfreulichen Neuigkeiten bei ihren Fans und Followern zurückgemeldet.

Die bulgarische Snowboarderin Malena Zamfirova (16) kämpft sich durch ihre Genesung. © IMAGO/NurPhoto

Auf ihrer offiziellen Instagram-Seite lud die Snowboarderin am Mittwoch einen Video-Zusammenschnitt hoch, der die ersten Schritte ihres Comebacks auf die große Wintersport-Bühne zeigt.

Darin zu sehen ist das gerade mal 16 Jahre junge Olympia-Talent bei verschiedenen Übungen, darunter am Beinstrecker sowie mit dem Gymnastikball. Besonders ins Auge sticht dabei die XXL-Narbe am rechten Bein, die das Ausmaß des schweren Unglücks in Spindlermühle vor rund eineinhalb Monaten mehr als verdeutlicht.

Im unteren Bereich der schwarzen Piste Pláně war Zamfirova Anfang März während der Weltcup-Vorbereitungen von einem besoffenen Skifahrer angefahren worden und hatte sich dabei mehrere schwere Brüche zugezogen, musste nach Angaben des bulgarischen Skiverbands gar mehrfach notoperiert werden.

In einem Krankenhaus im österreichischen Graz stellten Ärzte ihren beim Zusammenstoß zertrümmerten Oberschenkelknochen in einer sechsstündigen OP wieder her, auch Becken und Schulter mussten operativ behandelt werden.