Es wird ernst für NRW: Olympia-Entscheidung naht, Stimmzettel müssen jetzt raus
Von Jana Glose
Köln – Für die Teilnahme am Bürgerentscheid über die Olympia-Bewerbung in Nordrhein-Westfalen sollten Wahlberechtigte ihre Unterlagen spätestens diesen Mittwoch abschicken.
Kommunen wie Wuppertal und Oberhausen empfehlen diese Frist, um eine rechtzeitige Post-Zustellung zu garantieren.
Alternativ können die Abstimmungsbriefe auch noch bis Sonntag - in der Regel bis 16 Uhr - direkt in die Briefkästen der zuständigen Wahlämter oder teils auch Rathäuser eingeworfen werden.
Insgesamt sind mehr als vier Millionen Menschen in 17 NRW-Städten dazu aufgerufen, darüber abzustimmen, ob sich ihre Kommune an der Bewerbung "KölnRheinRuhr" um Olympische und Paralympische Spiele in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 beteiligen soll.
Die Abstimmung erfolgt ausschließlich per Brief. Alle Wahlberechtigten haben die Abstimmungsunterlagen in den vergangenen Wochen automatisch zugesandt bekommen.
Am Sonntagabend werden alle eingegangenen Stimmen ausgezählt und im Anschluss das vorläufige Ergebnis veröffentlicht.
Gesetzliche Zustimmungsquorum erforderlich
Damit die Bürgerentscheide erfolgreich sind, muss neben der Mehrheit der abgegebenen Stimmen auch das gesetzliche Zustimmungsquorum erreicht werden.
Dafür müssen in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern mehr als zehn Prozent der Wahlberechtigten mit "Ja" stimmen, in kleineren Kommunen liegt der Wert bei bis zu 20 Prozent.
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