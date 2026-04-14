Es wird ernst für NRW: Olympia-Entscheidung naht, Stimmzettel müssen jetzt raus

Köln – Für die Teilnahme am Bürgerentscheid über die Olympia -Bewerbung in Nordrhein-Westfalen sollten Wahlberechtigte ihre Unterlagen spätestens diesen Mittwoch abschicken.

Mehr als vier Millionen Menschen in 17 Städten entscheiden in diesen Tagen über eine Olympia-Bewerbung Nordrhein-Westfalens. (Symbolbild) © Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa

Kommunen wie Wuppertal und Oberhausen empfehlen diese Frist, um eine rechtzeitige Post-Zustellung zu garantieren.

Alternativ können die Abstimmungsbriefe auch noch bis Sonntag - in der Regel bis 16 Uhr - direkt in die Briefkästen der zuständigen Wahlämter oder teils auch Rathäuser eingeworfen werden.

Insgesamt sind mehr als vier Millionen Menschen in 17 NRW-Städten dazu aufgerufen, darüber abzustimmen, ob sich ihre Kommune an der Bewerbung "KölnRheinRuhr" um Olympische und Paralympische Spiele in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 beteiligen soll.

Die Abstimmung erfolgt ausschließlich per Brief. Alle Wahlberechtigten haben die Abstimmungsunterlagen in den vergangenen Wochen automatisch zugesandt bekommen.

Am Sonntagabend werden alle eingegangenen Stimmen ausgezählt und im Anschluss das vorläufige Ergebnis veröffentlicht.