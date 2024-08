Das kann doch jedes Kind! Breakerin sorgt für Olympia-Lacher, Netz flippt völlig aus

Nicht nur die Australierin, auch das Netz steht kopf. © ODD ANDERSEN / AFP

Gunn konnte die Punktrichter mit ihrer Darbietung nicht überzeugen. Gunn wälzte sich auf dem Boden, schlug mit ihren Beinen wild um sich und ahmte das Verhalten eines Kängurus nach - mit einem Sprung auf den letzten Platz.

Die harte Wertung von den Juroren nahm sie gelassen, steht auch weiterhin zu ihrem Stil: "Alle meine Bewegungen sind Originale. Kreativität ist mir sehr wichtig und deshalb versuche ich, da draußen meine Kunst zu zeigen", erklärte Gunn.

"Manchmal spricht es die Jury an, manchmal nicht. Ich mach' mein Ding und es ist Kunst. Darum geht es."

Gunn ist Universitätsdozentin und hat einen Doktortitel in Kulturwissenschaften. Sie war sich im Klaren darüber, dass sie im Alter von 36 Jahren der deutlich jüngeren Konkurrenz mit Hinblick auf die Kondition deutlich unterlegen ist. Aus diesem Grund hatte sie bei dem Contest versucht, mit Kreativität zu punkten - was jedoch nach hinten losging.

"Ich hatte nie vor, diese Mädchen in dem zu schlagen, was sie am besten können, nämlich in den dynamischen und kraftvollen Bewegungen. Deshalb wollte ich mich anders bewegen, künstlerisch und kreativ sein, denn wie oft bekommt man im Leben schon die Chance, so etwas auf einer internationalen Bühne zu tun", so Gunn nach Angaben der britischen Tageszeitung The Guardian.