DSV-Star Strelow knackt halbe Olympia-Norm! "Ein solider Start"

Östersund (Schweden) - Mit einem Fehler aus dem ersten Schießen im Gepäck fuhr Justus Strelow (28) am Mittwoch im schwedischen Östersund zum vierten und letzten Mal an den Schießstand. Stehend legte er die Waffe an, zielte und verfehlte die erste Scheibe. Der Traum von einer Top-Ten-Platzierung beim Einzel-Weltcup-Rennen war geplatzt.

Justus Strelow (28) zeigte in Östersund eine solide Leistung - gerade in der Loipe. © IMAGO/TT

"Beim Schuss hatte ich eine gute Position, aber er ging knapp daneben", meinte der Hermsdorfer. Da er die restlichen vier Scheiben abräumte, blieb es am Ende bei zwei Strafminuten und im Ziel angekommen, stand Platz 14. fest.

"Ein solider Start mit 90 Prozent Trefferquote. Kein perfektes Rennen, aber eins, worauf es sich gut aufbauen lässt", meinte Strelow. Der nicht nur am Schießstand gut gearbeitet hatte, sondern auch auf der 20-km-Strecke.

Der Lohn, die 19. Laufzeit, auf einem Niveau mit dem Weltcup-Gesamtsieger der Vorsaison Sturla Holm Laegreid (28, Norwegen). Darauf und mit der halben Olympia-Quali in der Tasche kann der Sachse nun den Sprint am Sonnabend angehen. Bester Deutscher war am Mittwoch Philipp Horn (31) auf Rang acht.

Der 31-Jährige leistete sich ebenso zwei Fahrkarten hatte aber nur 2:36,1 Minuten Rückstand auf den siegreichen Norweger Johan-Olav Botn (26). Der Thüringer war sogar Drittschnellster in der Loipe.

