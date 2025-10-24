Olympia-Befürworter müssen auf Reiter-Auftritt verzichten

München - Die Befürworter von Olympischen und Paralympischen Spielen in München haben bei ihrer Abschlusskundgebung auf einen Auftritt von Oberbürgermeister Dieter Reiter verzichten müssen.

Befürworter einer Olympiabewerbung mussten an einer Kundgebung auf dem Marienplatz auf den Oberbürgermeister verzichten. © Sven Hoppe/dpa

Der SPD-Politiker hatte seine angekündigte Teilnahme als Redner zwei Tage zuvor abgesagt, wie die Organisatoren auf Nachfrage mitteilten.

Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte eine Sprecherin Reiters, dieser habe krankheitsbedingt in den vergangenen Tagen verschiedene Termine absagen müssen.

Die mehrfache Goldmedaillengewinnerin bei Paralympischen Spielen und Weltmeisterschaften, Verena Bentele, warb auf dem Marienplatz vehement für eine Zustimmung.

"Wir wollen die Spiele nach Deutschland holen mit allen, die für die Olympische und Paralympische Idee brennen", sagte die Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes. "Wir wollen gemeinsam eine Vision für unsere Stadt. Bitte, bitte geht zur Wahl."

Bei der von Wind und Regen beeinträchtigten Veranstaltung im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt bat auch DOSB-Präsident Thomas Weikert, zur Wahl zu gehen und mit "Ja" zu stimmen.

Im Herbst nächsten Jahres soll auf einer außerordentlichen DOSB-Mitgliederversammlung entschieden werden, ob Deutschland mit München, Berlin, Hamburg oder der Region Rhein-Ruhr ins Rennen geht.