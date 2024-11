Entscheidung gefallen: Mit dieser Region will sich NRW für Olympia bewerben

Nordrhein-Westfalen will sich wieder mit der Rhein-Ruhr-Region für die Olympischen Sommerspiele bewerben. © Michael Kappeler/dpa

Noch in dieser Woche würden die demokratischen Fraktionen im nordrhein-westfälischen Landtag einen entsprechenden Antrag verabschieden, sagte er in Düsseldorf. Dabei geht es um eine Bewerbung für die Jahre 2036 oder 2040.

Im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Paris im vergangenen Sommer sagte Wüst: "Die Franzosen haben das großartig gemacht mit den tollen Kulissen, die sie haben. Ich bin der festen Überzeugung: Wir können das auch."

Den Franzosen sei es vor allem gelungen, ein sportliches Großereignis wie Olympia nachhaltiger zu machen. In Paris seien bestehende Anlagen gut genutzt worden, statt mit Milliardengeldern neue Stadien auf die grüne Wiese zu klotzen und anschließend verfallen zu lassen.

Von Olympia in NRW könne das Bundesland in vielerlei Hinsicht profitieren, sowohl was den Spitzensport als auch den Breitensport angehe. Zudem könnten Olympische Spiele in NRW auch eine positive Dynamik auslösen, die ganz Deutschland guttue.