Ersten Ergebnisse des Olympia-Bürgerentscheids: So haben die Münchner abgestimmt

München - Bis 18 Uhr konnten die Bürger per Briefwahl oder im Wahllokal entscheiden, ob sich die Stadt um die Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben soll. Nun steht ein erstes Ergebnis fest.

Seit 8 Uhr durften die Bürger über Münchens Bewerbung für Olympia abstimmen. © Sven Hoppe/dpa

Um 8 Uhr öffneten die Wahllokale in München und zahlreiche Bürger gaben ihre Stimme ab. Nach Ende um 18 Uhr lag die Wahlbeteiligung insgesamt bei 39,1 Prozent: neuer Rekord bei der Wahlbeteiligung für einen Bürgerentscheid in München.

Nach ersten Zählungen liegt eine Antwort der Bürger für die Bewerbung um die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bereits weit vorne: Der Oberbürgermeister gab um 19.15 Uhr den ersten Zwischenstand bekannt. Demnach zeichnet sich derzeit ein deutliches Ja ab: Etwa 63 Prozent der Münchnerinnen und Münchner haben sich für zukünftige Sommerspiele ausgesprochen.

"Ich bin optimistisch, die hohe Wahlbeteiligung spricht eher dafür, dass sich eine Mehrheit der Münchner für die Bewerbung ausgesprochen hat", sagte Grünen Stadtrat Florian Roth bereits vorab gegenüber dem Münchner Merkur. Ob er damit recht behalten wird?

Um 10 Uhr sagten die ersten Rechnungen des Wahlamts der Stadt München, dass bereits 33,7 Prozent aller Wahlberechtigten ihre Stimme via Briefwahl abgegeben haben.