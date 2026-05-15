Vierer-Sieg! Kanu-Ass Liebscher-Lucz paddelt sich in WM-Form

Brandenburg - Weltcup auf dem Brandenburger Beetzsee bedeutet: Wind, Wellen, Sieg für den deutschen Vierer und Pommes im Ziel.

Mit den Bedingungen kam der deutsche Vierer um Tom Liebscher-Lucz (32, r.) auf dem Beetzsee am besten klar. © imago/eibner

Die Olympiasieger Tom Liebscher-Lucz (32) & Co. paddelten zum Auftakt des Wochenendes am Freitag souverän vor Ungarn und Australien ins Ziel. "Wir haben unseren Heimvorteil genutzt", freute sich Liebscher-Lucz.

"Wir sind eine Outdoorsportart und da muss man mit Wellen und Wind auch klarkommen." Zudem verrät der Dresdner, dass durch das zehn Grad kältere Wasser die Boote anders durchs Wasser gleiten und dadurch eine andere Renntaktik gefahren werden muss als zuletzt im ungarischen Szeged.

Mit Blick auf die WM Ende August in Polen bedeutet dies: "Wir sind zusammen mit den Rennen in Szeged zweimal gut gefahren und haben wichtige Punkte für die Weltrangliste geholt."