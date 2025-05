Finger fast komplett abgetrennt! Papagei verletzt deutsche Olympia-Siegerin schwer

Ann Kathrin Linsenhoff (64) wurde 1988 mit der deutschen Dressur-Equipe Olympiasiegerin. © IMAGO / WEREK

Linsenhoff, inzwischen als CDU-Politikerin und Sportbeauftragte in Hessen tätig, zeigte sich auf ihrem Instagram-Profil kürzlich mit einem dicken Verband um die linke Hand.

Was war passiert? Einer ihrer Papageien habe in der vergangenen Woche zugeschnappt, verriet die 64-Jährige der Bild - und ihr dabei den Finger fast komplett abgebissen!

"Das letzte Glied des linken Mittelfingers war fast vollständig abgetrennt und der Knochen gebrochen", erzählte die Tierliebhaberin: "Es war ein Hyazinth-Ara – die knacken auch Macadamia und auch einen Finger, wenn man nicht aufpasst!"

Diese leidvolle Erfahrung musste sie nun selbst machen, mit dem beinahe komplett abgetrennten Finger ging es direkt in die Uniklinik in Frankfurt und in den OP-Saal.

"Mit Drähten wurde der Knochen zusammengefügt, der Finger wieder angenäht", erklärte Linsenhoff. "Nun hoffe ich, dass alles wieder anwächst und zusammenwächst."