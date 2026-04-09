Flammen auf Dach von Olympia-Velodrom - Feuerwehr rückt mit Großaufgebot auf

Rio de Janeiro (Brasilien) - XXL-Rauchwolke über Rio de Janeiro, Alarm im Olympiapark : Ein verheerendes Feuer hat brasilianische Rettungskräfte am frühen Mittwochmorgen so richtig in Atem gehalten.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen und ein Übergreifen der Flammen aufs Innere der Arena verhindern. © PABLO PORCIUNCULA / AFP

Gegen 4 Uhr (Ortszeit) eilten rund 80 Feuerwehrleute mit etwa 20 Einsatzfahrzeugen in den Stadtteil Barra da Tijuca, wo zuvor das Dach einer Arena in Flammen aufgegangen war.

"Die Überdachung des Velodroms bestand vollständig aus einem synthetischen Material. Diese Plane schmolz und gab ein Material ab, das einem Spinnennetz sehr ähnlich war", erklärte ein Sprecher der Militärfeuerwehr des Bundesstaates Rio gegenüber mehreren Medien.

Die Flammen richteten ihm zufolge erheblichen Schaden an, zerstörten etwa die Hälfte des Daches.

Ein Übergreifen auf das Innere konnte nach Angaben der Retter jedoch verhindert werden. Die Radrennbahn blieb demnach ebenso unversehrt wie das Museum, das erst im August vergangenen Jahres als interaktiver Erinnerungsort an die Olympischen Sommerspiele 2016 eröffnet worden war.

Nach ersten Erkenntnissen gab es glücklicherweise keine Verletzten.