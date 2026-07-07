Nach über 100 Jahren! Olympia-Aus für die Nordische Kombination

Lausanne (Schweiz) - Man hatte es kommen sehen, nun ist es offiziell: Die Nordische Kombination verliert ihren Platz im olympischen Programm.

Die Nordische Kombination ist nicht mehr olympisch. © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Wie das Internationale Olympische Komitee (IOC) im schweizerischen Lausanne bekannt gab, zählt die Mischung aus Skispringen und Skilanglauf bei den Winterspielen 2030 in den französischen Alpen nicht mehr dazu.

Als Hauptgrund für das Aus nach mehr als 100 Jahren seit der Winterspiel-Premiere 1924 verwies man auf das seit Jahren schwindende Popularität der Sportart.

"Hinsichtlich der meisten Beliebtheitsindikatoren belegte die Nordische Kombination bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014, Pyeongchang 2018, Peking 2022 und Mailand-Cortina 2026 den letzten Platz unter allen Disziplinen. Bei den jüngsten Olympischen Winterspielen rangierte sie bei elf der 14 untersuchten Beliebtheitsindikatoren auf dem letzten Platz", teilte das IOC am Dienstag mit.

Außerdem fehle es an internationaler Breite. Bei den vergangenen vier Winterspielen hatten lediglich fünf verschiedene Nationen Edelmetall gewonnen.