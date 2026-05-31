Olympia in Hamburg? So viele haben schon abgestimmt

Hamburg - Tag der Entscheidung: Knapp 12.500 Stimmen für den Olympia -Entscheid in Hamburg sind bis 11 Uhr in den Abstimmungsstellen angegeben worden.

Am Sonntag können die Hamburger entscheiden, ob sie für oder gegen die Olympischen Spiele in Hamburg sind. © Markus Scholz/dpa

Das teilte die Stadt auf ihrer Internetseite zur Abstimmung mit. Bis 18 Uhr können die Hamburgerinnen und Hamburger dort ihr Votum zu einer Bewerbung der Hansestadt um die Olympischen Spiele 2036, 2040 und 2044 abgeben.

Insgesamt sind etwa 1,3 Millionen Menschen ab 16 Jahren zur Abstimmung aufgerufen. Es geht zunächst darum, ob Hamburg sich weiter bemühen soll, Kandidat für eine deutsche Olympia-Bewerbung zu werden.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) entscheidet am 26. September, mit welcher Stadt oder Region er in das internationale Rennen zieht.

Hamburgs Konkurrenten sind München, die Rhein-Ruhr-Region mit Köln als Zentrum und Berlin.