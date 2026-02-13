Doping-Wende: Positiv getestete Biathletin darf bei Olympia starten

Mailand (Italien) - Wende im Doping-Fall um Rebecca Passler (24): Die positiv auf eine verbotene Substanz getestete Biathletin darf nun doch bei Olympia teilnehmen.

Nach einer vorläufigen Sperre wegen eines positiven Dopingbefunds ist die italienische Biathletin Rebecca Passler (24) wieder startklar. © Matthias Schrader/AP/dpa

Wie das Berufungsgericht der italienischen Anti-Doping-Behörde NADO bekannt gab, sei die am 2. Februar gegen die 24-Jährige verhängte Sperre aufgehoben worden.

Zuvor war sie bei einer Dopingkontrolle außerhalb eines Wettkampfes positiv auf Letrozol getestet worden.

Obwohl das unter anderem in der Brustkrebstherapie eingesetzte Mittel selbst keine Leistungssteigerung bewirkt, kann es dennoch erhöhte Hormonwerte durch Steroide kaschieren, weshalb die Substanz auf der Verbotsliste steht.

Passler war daraufhin mit einem Antrag gegen das Knallhart-Urteil vorgegangen, hatte jegliche Schuld von sich gewiesen und erklärt, es handele sich bei dem Befund "um einen Fall von Kontamination, für den die Athletin keine Schuld trifft".