Legt Strelow den Grundstein für das Ziel der Staffel-Medaille?

Antholz (Italien) - "Der Auftakt war überragend, seitdem geht es schleppend voran", weiß Justus Strelow. "Wir müssen uns für die Staffel ordentlich zusammenreißen."

Justus Strelow (29) schwächelte zuletzt am stehenden Anschlag. Läuft's in der Staffel mit den Nachladern im Rücken besser? © dpa/Hendrik Schmidt

Der Hermsdorfer will am Dienstag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) nach Bronze im Mixed wieder mit dem Quartett zuschlagen.

Den Grundstein muss der 29-Jährige legen. Er ist wie so oft der Startläufer bei den Männern und eigentlich der treffsicherste Schütze.

Aber beim Sprint (23.) und dem Verfolger (30.) in Antholz spielte Strelow seine Stärke nicht aus, wirkte platt. Sogar so, dass im Verfolger am Sonntag ungewöhnliche drei Scheiben beim letzten Stehendanschlag stehen blieben.

Er verballerte damit so gut wie seine Chancen auf dem Massenstart-Platz. Derzeit ist der Sachse nur Nachrücker, wenn einer der 30 Qualifizierten am Freitag ausfällt.