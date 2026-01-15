NRW startet Olympia-Aktion: So kannst Du mitmachen
Düsseldorf - NRW macht sich bereit für Olympia: Am Montag (19. Januar) sollen markante Gebäude in mehreren Städten in buntem Licht erstrahlen und die Bürger dürfen selbst mitmachen.
Laut dpa-Informationen wird Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) den Startschuss geben. In der Kölner Lanxess-Arena drückt er symbolisch einen Knopf, dann gehen die Lichtinstallationen an.
Diese sollen am Römisch-Germanischen Museum in Köln, am Dortmunder "U", an der Zeche Zollverein in Essen und am Düsseldorfer Schauspielhaus erstrahlen.
Über einen QR-Code können alle, die Lust haben, einen eigenen Satz zur Olympia-Bewerbung hochladen und dieser erscheint dann direkt auf den Gebäuden.
Neben den Lichtshows soll es in den kommenden Wochen auch Plakataktionen in den beteiligten Städten geben.
Olympia in NRW: Warum die Kampagne so wichtig ist
Laut einer Vorlage für den Düsseldorfer Stadtrat ist die Kampagne nötig, weil das Thema vielen noch unbekannt ist. Möglichst vielen Bürgern soll klargemacht werden, wie wichtig die Abstimmungen am 19. April sind.
Alle beteiligten Kommunen müssen ein "Ja" bei den Bürgerentscheiden abgeben, damit NRW als deutscher Kandidat für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 ins Rennen gehen kann.
Der Deutsche Olympische Sportbund will bis Herbst 2026 entscheiden, welche deutsche Stadt gegen die internationale Konkurrenz antreten darf.
Titelfoto: Michael Kappeler/dpa