NRW startet Olympia-Aktion: So kannst Du mitmachen

Düsseldorf - NRW macht sich bereit für Olympia : Am Montag (19. Januar) sollen markante Gebäude in mehreren Städten in buntem Licht erstrahlen und die Bürger dürfen selbst mitmachen.

Nordrhein-Westfalen bewirbt sich mit Köln als Leading City für die Austragung der Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044. (Symbolfoto) © Michael Kappeler/dpa

Laut dpa-Informationen wird Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) den Startschuss geben. In der Kölner Lanxess-Arena drückt er symbolisch einen Knopf, dann gehen die Lichtinstallationen an.

Diese sollen am Römisch-Germanischen Museum in Köln, am Dortmunder "U", an der Zeche Zollverein in Essen und am Düsseldorfer Schauspielhaus erstrahlen.

Über einen QR-Code können alle, die Lust haben, einen eigenen Satz zur Olympia-Bewerbung hochladen und dieser erscheint dann direkt auf den Gebäuden.

Neben den Lichtshows soll es in den kommenden Wochen auch Plakataktionen in den beteiligten Städten geben.