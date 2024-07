"Nur ein Stück meines Fingers": Hockey-Star lässt sich für Olympia Körperteil amputieren!

Paris (Frankreich) - Dass Sportler viel opfern, um sich den Lebenstraum von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen zu erfüllen, ist bekannt. Der australische Hockeyspieler Matthew Dawson (30) ging allerdings einen Schritt weiter: Er ließ sich für die Spiele in Paris einen Finger amputieren!

Matthew Dawson (30) gewann 2021 Hockey-Silber bei Olympia. Das reicht ihm jedoch nicht - und für seinen Traum, erneut dabei zu sein, brachte er ein riesiges Opfer. © Luis ACOSTA / AFP

Der Verteidiger, der 2021 mit der australischen Hockey-Nationalmannschaft Silber bei Olympia gewann, brach sich kürzlich den Ringfinger der rechten Hand.

Die Ärzte stellten ihn schließlich vor die Wahl - den Bruch verheilen zu lassen oder die Spitze des Fingers abzunehmen. Nur die Amputation ermöglichte Dawson, an seinen dritten Spielen in Folge teilzunehmen - und so traf er die aberwitzige Entscheidung, sich seinen Finger für Olympia in Paris amputieren zu lassen!

"Ich hatte nicht viel Zeit, mich zu entscheiden", sagte der 30-Jährige bei 7NEWS.

Das ging so weit, dass er nicht einmal mit seiner Frau sprach, bevor seine Wahl auf die Amputation fiel: "Ich habe meine Entscheidung getroffen, dann habe ich meine Frau angerufen und sie sagte: 'Ich möchte nicht, dass du eine überstürzte Entscheidung triffst'", sagte der Australier.

"Aber ich denke, ich hatte alle Informationen, die ich brauchte, um eine Entscheidung zu treffen, nicht nur um in Paris zu spielen, sondern auch für das Leben danach und um mir die beste Gesundheit zu erhalten."