Karriereende und Olympia-Rauswurf: Kehrt diese Skandal-Schwimmerin jetzt zurück?

Luana Alonso (21) hat sich in Paris einen Namen gemacht: Mittlerweile folgen ihr 1,1 Millionen Menschen auf Instagram. © Screenshot/Instagram/luanalonsom

"Ich komme nächstes Jahr zurück", antwortete die 21-Jährige bei einem Q&A auf Instagram auf die Frage, ob sie eine Rückkehr zum Schwimmsport - insbesondere zu den Olympischen Spielen - plane.

Eine Einschränkung fügte die Südamerikanerin aber umgehend hinzu: "Ich weiß noch nicht, ob ich an professionellen Wettkämpfen teilnehmen werde."

Alonso wurde zwar in der paraguayischen Hauptstadt Asunción geboren, erlernte ihr sportliches Handwerk allerdings an der Virginia Tech University in den USA, wo sie mehrfach an den College-Meisterschaften teilnahm.

2021 feierte sie bereits ihr Olympia-Debüt in Tokio, drei Jahre später gehörte sie im Paris dann erneut zum Team. Im Wasser konnte sie allerdings keine großen Wellen schlagen und verpasste jeweils das Halbfinale, woraufhin sie 2024 ihren Rücktritt erklärte.

In Frankreich soll das ihrer Laune aber keinen Abbruch getan haben. Sie erkundete die Stadt, besuchte den Eiffelturm und offenbar auch den berühmten Freizeitpark Disneyland.