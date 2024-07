Erschreckendes Video zeigt: So brutal quälte suspendierte Olympiasiegerin ihr Pferd!

Nach dem Olympia-Aus von Dressurreiterin Charlotte Dujardin wurde ein Video veröffentlicht, das die Britin beim Auspeitschen eines Pferdes zeigt.

Von Florian Mentele

Paris/London - Die Suspendierung der dreimaligen Dressur-Olympiasiegerin Charlotte Dujardin (39) unmittelbar vor den Spielen in Paris schlug am Dienstagabend ein wie eine Bombe. Zuvor war intern ein Video aufgetaucht, das die Britin beim Quälen eines Pferdes zeigen soll. Nun gelangte der Clip an die Öffentlichkeit.



Dressur-Star Charlotte Dujardin (39) und ihr Pferd Imhotep im Juli 2023 beim Grand Prix in Aachen. Ein neues Video wirft aktuell ein dunkles Licht auf die Methoden der Britin. © Uwe Anspach/dpa Am Mittwochmorgen wurde die besagte Aufnahme exklusiv in der Frühstücks-Fernsehsendung "Good Morning Britain" auf ITV ausgestrahlt. In dem Video sieht man demnach die sechsfache Medaillenträgerin beim Training mit einer Schülerin in ihrem privaten Stall. Während das Pferd im langsamen Trab voranschreitet, schlägt Dujardin immer wieder mit der Peitsche zu. Insgesamt mehr als 24-mal innerhalb von lediglich einer Minute soll die 39-Jährige auf das arme Tier eingedroschen haben, wie Anwalt Stephan Wensing laut Eurodressage bereits in seiner offiziellen Beschwerde behauptete. Olympia Zu klapprig für den Liebesakt? Turn-Star stellt Olympia-Bett auf die Probe! Bei seiner Klientin handele es sich um eine 19-jährige Reiterin, die dem Dressur-Star nach eigenen Angaben vor zweieinhalb Jahren beim Training zuschaute und schließlich mitfilmte. Sie sei allerdings gewarnt worden, die Vorfalle nicht zu melden. "Als die Olympischen Spiele näher rückten, beschloss sie, dass sie handeln musste", so Wensing, der am Dienstag auch bereits die Veröffentlichung der Aufnahme in Aussicht gestellt hatte.

Ausschnitte des Trainingsvideos von Charlotte Dujardin auf X

Charlotte Dujardin schämt sich für ihr Verhalten