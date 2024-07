Zu klapprig für den Liebesakt? Turn-Star stellt Olympia-Bett auf die Probe!

Paris - Mythos oder prüde Praxis? Schon seit Jahren kursieren Gerüchte, nach denen die Zimmer der Athleten bei den Olympischen Spielen lediglich mit wackligen Pappbetten ausgestattet sind, um die körperliche Ertüchtigung so gut es geht auf den sportlichen Wettkampf zu reduzieren. Der irische Turner Rhys McClenaghan (25) hat das nun auf den Prüfstand gestellt.

Turn-Star Rhys McClenaghan (25) ließ wenig unversucht, um sein Bett kurz vor dem Start der Spiele in Paris zu demolieren, doch es gelang ihm nicht. © Screenshot/HTikTok/rhysmcc1

In einem TikTok-Video aus seiner Unterkunft im Olympischen Dorf in Paris machte der zweifache Weltmeister die Probe aufs Exempel: Sind die Schlafstätten der Teilnehmer tatsächlich so klapprig, dass sie den Geschlechtsakt nicht überstehen würden?

"Als ich sie das letzte Mal getestet habe, haben sie meinem Test standgehalten, aber vielleicht war ich nicht schonungslos genug", erklärte der 25-Jährige zunächst.



Da nun wirklich kein Zweifel mehr bleiben sollte, griff der Turner anschließend in die Trickkiste. Er donnerte mit beidbeinigen Sprüngen auf das Konstrukt ein, ließ sich im Purzelbaum auf die Matratze fallen - doch das Bett hielt.

Selbst ein Bauchklatscher und eine kleine Handstand-Show ließen die provisorische Koje nicht einkrachen, weshalb der Ire zu dem einzig logischen Schluss kam: "Nein, sie bestehen den Test. Es sind Fake News!"