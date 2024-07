Olympia-Goldgewinner Lukas Märtens schwärmt von seiner Heimat Magdeburg

Der Magdeburger Lukas Märtens (22) hat einen Rekord gebrochen, der seit 1988 unangetastet war! © Michael Kappeler/dpa

Der Schwimmer Lukas Märtens hat einen außergewöhnlichen Rekord gebrochen: Seit 1988 hatte kein deutscher Mann mehr Gold im Beckenschwimmen gewonnen.



Außerdem hat der 22-Jährige im 400 Meter Freistil die erste diesjährige Goldmedaille überhaupt für Deutschland geholt!

Auf dem höchsten Podest zu stehen, machte den Schwimmer sehr emotional. In einem anschließenden ARD-Interview sagte er: "Da kommen einem so viele Gedanken, so viele Gefühle, so viele Personen auch in den Kopf, die mich über so viele Jahre begleitet haben, sei es aus Magdeburg, sei es aus Deutschland."

Sein Onkel und seine Mutter haben ihn vor Ort in Paris angefeuert. Was natürlich nicht fehlen durfte: die Flagge vom 1. FC Magdeburg, welche der Onkel eingeflogen hatte!

"Ich bin extrem mit meiner Heimat verbunden", schwärmt der Olympia-Sieger. "Magdeburg ist die schönste Stadt der Welt für mich, ich bin stolz, da geboren zu sein."

Besonders dankbar war er seiner Familie. "Ich glaube, die weinen immer noch alle, und das wird auch erstmal so weitergehen", schmunzelt Märtens.