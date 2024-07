Trennung vor Olympia! Liebes-Aus bei deutschem Schwimm-Traumpaar

Isabel Gose (22) und Lukas Märtens (22) teilten lange Zeit das sportliche und private Glück. Nun haben sie die Liebe gegen Freundschaft eingetauscht. © Screenshot/Instagram/isabel.gose

Das bestätigten die früheren Turteltauben nun gemeinsam im Interview mit Bunte.

"Ja, das ist leider Vergangenheit, wir haben uns getrennt", so Gose. Die gebürtige Berlinerin betonte aber, dass man die schwere Entscheidung einvernehmlich getroffen habe. "Wir verstehen uns nach wie vor gut", sagte die 22-Jährige.

Für ihre Familien sei die Trennung "natürlich ein Schock". "Die hätten uns gerne weiter zusammen gesehen", erklärte die Europameisterin des SC Magdeburg darüber hinaus.

Auch Märtens wollte kein schlechtes Wort über seine Ex-Partnerin und die Beziehung verlieren: "Es hat einfach nicht mehr gepasst. Aber wir sind nach wie vor in der gleichen Trainingsgruppe in Magdeburg und verstehen uns gut. Wir sehen uns ja auch täglich."

"Auf jeden Fall" könne aus Liebe mit der Zeit Freundschaft werden, betonte der gebürtige Magdeburger außerdem.

Sehen werden sich die beiden Schwimm-Asse auch in diesem Sommer ausgerechnet in der Stadt der Liebe, denn sowohl Gose als auch Märtens konnten sich für die Olympischen Sommerspiele in Paris qualifizieren.