Deutsche Leichtathletin jubelt auf der Zielgeraden, dann passiert das Unglaubliche

Paris (Frankreich) - Das dürfte ihr eine große Lehre sein! Im Vorlauf über die 3000 Meter Hindernis hat sich ein Hundertstel-Drama um die deutsche Leichtathletin Olivia Gürth (22) bei den Olympischen Sommerspielen in Paris abgespielt. Die Läuferin hatte das Finale schon vor Augen, als sie als Dritte der Ziellinie entgegenlief, doch am Ende kam alles ganz anders.

Olivia Gürth (22) jubelt schon, wird dann aber auf der Zielgeraden noch von zwei Läuferinnen überholt. © IMAGO / USA TODAY Network

Die Athletin des deutschen Verbandes lag nach den letzten beiden Hindernissen richtig gut auf Kurs. Die Zeit passte und als augenscheinlich Dritte wäre sie sicher im Finale gewesen.

Das dachte sie wohl selbst, obwohl sie gesehen haben muss, dass es eng wurde.

Statt so richtig in den "Infight" am Ende zu gehen und - wie in der Leichtathletik gewöhnlich - ihren Oberkörper im Zieleinlauf für ein mögliches Fotofinish nach vorn zu nehmen, beugte sie sich zurück und nahm die Arme schon leicht jubelnd nach oben.

Das Ziel überquert, strahlte und jubelte sie so richtig, doch einige Minuten später verging ihr das Lachen. Denn die Britin Elizabeth Bird (29) und die Kasachin Norah Jeruto (28) hatten sie noch überholt. Am Ende wurde Gürth Sechste, verpasste um eine Hundertstel das Finale.

Der deutsche TV-Experte und ehemalige Zehnkampf-Star Frank Busemann (49) konnte es nicht fassen: "Sei froh, dass ich das nicht als Athlet mitmachen musste. Ich hier abgerissen, hätte ins Mikrofon gebissen und wäre handgreiflich geworden", sagte er.