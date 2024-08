Dreispringer Max Heß denkt schon an Olympia 2028: "In Los Angeles will ich wieder dabei sein!"

Chemnitz - Seit Beginn der Woche ist Dreispringer Max Heß (28) wieder in seiner Heimatstadt Chemnitz . Mit im Gepäck nach der Rückkehr aus Paris: viele Eindrücke, die nachhaltig in Erinnerung bleiben werden.

Zeit, um andere Wettkämpfe zu besuchen, blieb ihm nicht: "Nach dem Finale am Freitagabend war ich ziemlich platt und wollte mich nur noch ausruhen."

"Nicht nur sportlich, auch von den Emotionen und der Stimmung her waren das die besten Olympischen Spiele, die ich erlebt habe. 70.000 Zuschauer bei den Leichtathletik-Wettkämpfen - das war schon krass", berichtet der 28-Jährige, der im Finale mit 17,38 m eine neue persönliche Bestleistung schaffte.

Ruhe stand und steht auch nach seiner Rückkehr aus Paris ganz oben auf der Tagesliste. In den Urlaub mit Freundin Sophia geht es erst Mitte September. Kommende Woche wird Heß sein Trainingspensum wieder steigern und sich auf das Diamond-League-Meeting am 30. August in Rom vorbereiten.

Nach seiner dritten Olympia-Teilnahme blickt der Schützling von Trainer Harry Marusch bereits auf 2028: "Los Angeles ist auf alle Fälle mein Ziel. Wenn der Körper mitmacht, könnte ich mir sogar eine fünfte Olympia-Teilnahme 2032 in Australien vorstellen."