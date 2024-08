Erst jetzt enthüllt: Olympiasiegerin machte in Paris eine unglaubliche Entdeckung

Stavanger (Norwegen) - Sie schmiss sich aufs Parkett, sie stellte sich ihren Gegenspielerinnen in den Weg, die warf selbst Tore und das extrem erfolgreich. Doch die norwegische Olympiasiegerin im Handball , Veronica Kristiansen (34) machte in Paris auch eine Entdeckung, die sie erst jetzt enthüllte.

Ihre Teamkolleginnen und ihren Trainer ließ sie aber im Unklaren über ihre freudige Entdeckung. "Ich war überrascht, ja, denn sie hatte ein 'Pokerface'", sagte Auswahlcoach Thorir Hergeirsson (60) dem Portal und fügte hinzu: "Veronica hat sich voll konzentriert und war sehr präsent. Was sie abgeliefert hat, verdient Respekt. Ich habe es keine Sekunde lang geahnt, ich war mit den Gedanken ganz woanders."

Es waren turbulente Stunden zwischen dem Kampf um Gold und dem Glück in ihrem Bauch. Nachdem sie einen Test gemacht hatte, vertraute sie sich einem Arzt und einem Experten für schwangere Spitzensportler an, die gaben grünes Licht, dass sie weiterspielen könne.

"Ich würde nicht sagen, dass ich es bei den Olympischen Spielen geheimgehalten habe, denn ich habe erst sehr spät erfahren, dass ich schwanger war." Am Ende der Olympischen Spiele wie sie dem norwegischen Portal " Verdens Gang Sport " jetzt berichtete.

Denn die Spielerin, die in Ungarn bei Gyori ETO KC unter Vertrag steht, bemerkte während des Turniers in Frankreich, dass sie schwanger ist.

Erst spät im Turnier bemerkte die Norwegerin, dass ihr zweites Kind in ihrem Bauch heranwächst. © IMAGO / Orange Pictures

Es war ohnehin eine super Leistung, dass sie es zu Olympia geschafft hatte, denn erst im Sommer 2023 hatte sie ihr erstes Kind, eine Tochter, zur Welt gebracht.

Nach dem Gold von Paris wurde es dann noch turbulenter. Denn nach ihrer Heimkehr bekam sie von ihrem Lebensgefährten einen Heiratsantrag.

"Ich habe nicht 'Ja' gesagt, sondern 'Ja, natürlich'", schrieb sie auf Instagram. Auf einem Bild zeigte sie den Ring an ihrem Finger, im Hintergrund sieht man ihren zukünftigen Mann, ihre Tochter und den gemeinsamen Hund vor einer herrlichen Kulisse an einem See.

Aufhören möchte die 34-Jährige nach der Geburt ihres zweiten Kindes im Januar 2025 auf gar keinen Fall.

"Mein Ziel ist es, im letzten Teil der Saison mit dem Verein zu spielen, aber natürlich hat meine Schwangerschaft jetzt oberste Priorität", sagt sie.