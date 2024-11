Innenliegende Hoden und Mikro-Penis: Ist die umstrittene Olympiasiegerin doch ein Mann?

Das IOC ließ sie aber für die Spiele in Paris zu. Dem französischen Portal Le Correspondant gelang es jetzt, mit Experten Einsicht in ein im Juni 2023 erstelltes medizinisches Gutachten zu erhalten.

Was im Vorfeld für Diskussionen sorgte, war der Fakt, dass sie bei der Box-WM 2023 in Neu-Dehli ausgeschlossen wurde, weil ein DNA-Test das männliche Chromosomenpaar "XY" nachgewiesen hatte.

Nach dem Kampf gegen die Italienerin Angela Carini (26) war es zu großen Diskussionen rund um Khelif gekommen. © Sina Schuldt/dpa

Das Gutachten bei Khelif bestätigt das Vorhandensein innenliegender Hoden, eines "Mikorpenis" in Form einer "Klitoris" und eine sogenannte "blinde Vagina". Diese führe dazu, dass bei der Geburt die Babys dann fälschlicherweise als Mädchen identifiziert würden.

Nicht festgestellt werden konnten in dem Gutachten das Vorhandensein einer Gebärmutter oder von Eierstöcken. Zudem habe eine Hormon-Analyse ergeben, dass die Boxerin einen Testosteronspiegel von 147 aufweise, während das weibliche Geschlecht den Maximalwert von drei nicht überschreite.

Sie sei ein Mann in der Hülle einer Frau oder eine Frau in der Hülle eines Mannes. Im Experten-Bericht steht, dass ihre Eltern möglicherweise blutsverwandt gewesen seien.

Vor den Olympischen Spielen habe sich Khelif zudem einer Hormonbehandlung unterzogen, da sie an Depressionen leide. Der Bericht des Le Correspondent wirft die These auf, dass die Boxerin nur durch eine angebliche freundschaftliche Beziehung von Mustapha Berraf (70), IOC-Mitglied und Präsident der Vereinigung der Olympischen Komitees von Afrika, zu IOC-Präsident Thomas Bach (71) in Paris habe teilnehmen dürfen.

Es gilt als unwahrscheinlich, dass die Recherchen zu einer neuerlichen Untersuchung beim IOC und im äußersten Fall zur Aberkennung der Goldmedaille führen werden.