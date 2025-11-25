Olympia in NRW: Wüst wirbt für bürgernahe Spiele ohne Betonleichen

Düsseldorf - Nordrhein-Westfalen zieht aus Sicht von Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (50, CDU ) mit dem nachhaltigsten Konzept in den Wettbewerb um Olympische Spiele .

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) sieht sein Land für die Austragung der olympischen Sommerspiele prädestiniert. © Oliver Berg/dpa

"Nach Olympia und Paralympischen Spielen werden in Nordrhein-Westfalen keine weißen Elefanten irgendwo auf der grünen Wiese herumstehen", sagte Wüst in Düsseldorf. "Unser Konzept sieht zu 100 Prozent schon bestehende und temporäre Sportstätten vor, keine Neubauten."

Weite Wege würde es in NRW nicht geben - weder für die Sportler noch für die Zuschauer, sagte der Regierungschef. Keine andere Region in Deutschland verfüge über eine solche Anzahl herausragender Sportstätten.

NRW könne den Athletinnen und Athleten "die größte Bühne für den größten Moment bieten". Momentan sei davon auszugehen, dass das Land 14 Millionen Tickets anbieten könnte - "ein absoluter olympischer Spitzenwert".

NRW stehe für Spiele, bei denen die Sportler und die Zuschauer im Mittelpunkt stehen sollen: "nicht elitär, nicht abgehoben, sondern Spiele für alle, inklusiv und für jedermann erreichbar."