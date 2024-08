Bewegender Olympia-Moment: Marathon-Letzte leidet, dann reagieren Zuschauer genial!

Paris - Dieser Moment geht unter die Haut! Dabei sein ist bei den Olympischen Spielen bekanntlich alles, doch selbst die Teilnahme kann in einigen Disziplinen schnell zur Tortur werden. Am Sonntag quälte sich Kinzang Lhamo (26) noch über die Marathon-Strecke, als ihre Mitstreiterinnen längst im Ziel durchatmeten. Aber das Publikum peitschte die Läuferin unermüdlich an.