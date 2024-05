Massenmord bei Fackellauf für die Olympischen Spiele geplant! Mann festgenommen

Bordeaux (Frankreich) - Aufregung kurz vor dem Fackellauf für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris, der heute stattfindet: In Frankreich ist ein Mann (26) festgenommen worden, der einen Massenmord geplant haben soll!

Am zehnten Jahrestag dieser schrecklichen Tat wollte nun der in Frankreich festgenommene Mann einen Anschlag verüben.

Elliot Rodger hatte am 23. Mai 2014 in Isla Vista (USA) einen Massenmord begangen, bei dem sechs Menschen ums Leben kamen, 14 weitere verletzt wurden. Der Attentäter richtete sich anschließend selbst.

Er wurde bereits am Mittwoch einem Richter vorgeführt, der den 26-Jährigen in Untersuchungshaft schickte.

Wie Cnews Frankreich berichtet, sei der Verdächtige bereits am 21. Mai in Eysines (Gironde) festgenommen worden.

Die französische Polizei nahm den Mann (26) am 21. Mai fest. © Lou BENOIST / AFP

Auch er sympathisierte mit der sogenannten "Incel"-Bewegung, bei der es um das unfreiwillige Single-Dasein geht.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin (41) dankte auf X den Behörden.

"Eine Person, die eine gewalttätige Aktion während des olympischen Fackellaufs in Bordeaux plante, wurde festgenommen. Danke an die Polizei und im weiteren Sinne an alle Mitarbeiter des Innenministeriums, die dieses Volksfest mit bemerkenswerter Professionalität und Engagement absichern", schrieb er.

Das Olympische Feuer wurde am 16. April 2024 an der historischen Gründungsstätte der Spiele in Olympia entzündet und über Athen per Schiff nach Marseille transportiert.

Dort kam es bereits am 8. Mai an und reist seitdem durch Frankreich. Am 26. Juli wird die Flamme schließlich zur Eröffnungsfeier in Paris ankommen, wo mit ihr dann das Olympische Feuer entzündet wird.