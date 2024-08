Medizinischer Notfall bei Olympia! Schwimmerin am Beckenrand beatmet

Paris - Schreckmoment bei den Olympischen Spielen in Paris! Während den Vorläufen im Schwimmen über 200 Meter Lagen kam es zu einem medizinischen Notfall. Die Slowakin Tamara Potocká (21) brach am Beckenrand zusammen.

Tamara Potocká (21) kollabierte am Freitag bei den Olympischen Spielen in Paris. © Tobias SCHWARZ / AFP

Wie Kommentator Tom Bartels (58) in der ARD-Liveübertragung erklärte, musste die Athletin am Boden liegend sofort beatmet und anschließend von den Sanitätern mit einer Sauerstoffmaske auf einer Trage aus der Halle gebracht werden.

Die 21-Jährige "soll - so heißt es - soweit stabil sein", konnte der 58-Jährige kurz darauf vorsichtig Entwarnung geben.

Mittlerweile bestätigte der Pressesprecher der La Défensa Arena darüber hinaus gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass Potocká bei Bewusstsein und inzwischen ausgiebig untersucht worden sei.

"Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sowas erlebt habe, dass es so akut am Beckenrand passiert ist, dass das Medical Team gleich kommen musste, um zu stabilisieren und zu unterstützen", fügte ARD-Expertin Dorothea Brandt (40) außerdem während der Sendung an.

Wenn überhaupt, dann komme es erst hinter den Kulissen zu derartigen Szenen: "Wenn der Laktat dann noch mal richtig reinkommt und dieses extreme Adrenalin absackt", so die deutsche Ex-Schwimmerin weiter.

Ihr früherer Kollege Markus Deibler (34) habe es manchmal gerade so aus dem Becken geschafft und sich daraufhin erstmal hinlegen müssen.