Nach Zoff um Alica Schmidt: Deutsche Leichtathletin von Olympia ausgeschlossen!

Luna Bulmahn (24, r.) gehörte bei der EM in Rom noch der 4x400-Meter-Staffel an, nun wurde sie wegen des Zoffs um Alica Schmidt (25, 2.v.r.) von Olympia ausgeschlossen. © IMAGO / Beautiful Sports

Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Sonntag bekannt. Die Freundin von Jean Paul Bredau (25) wird damit nicht wie geplant am Montag nach Frankreich reisen, ihr Olympia-Traum ist geplatzt, bevor er begonnen hat.

"Luna Bulmahn wird in der Staffel in Paris nicht eingesetzt", hieß es in einer Mitteilung. Ihr Freund, der in den Zoff rund um die schönste Leichtathletin der Welt, Alica Schmidt (25), ebenfalls verwickelt war, darf am Sonntagabend aber in seinem Vorlauf im Einzel über die 400 Meter an den Start gehen.

"Jean Paul Bredau hat sich entschuldigt und wird am Sonntagabend das Einzelrennen über 400 Meter bestreiten", ist auf der Homepage des DLV zu lesen.

Nach dem Ausscheiden als Vorletzte im Vorlauf am Freitagabend war die Situation eskaliert, als Bredau im Interview mit ARD und bei Eurosport öffentlich den DLV und indirekt auch Schmidt aufgrund der Nichtnominierung seiner Freundin Bulmahn angriff.