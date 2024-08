Evakuierung am letzten Olympia-Tag! Mann klettert oberkörperfrei auf Eiffelturm

Paris - Kurioser Schreckmoment am letzten Tag der Olympischen Spiele in Paris! Der Eiffelturm musste wenige Stunden vor der Abschlussfeier evakuiert werden, weil ein Mann auf das Wahrzeichen geklettert war.

Mehr als 30.000 Beamte sind am letzten Tag des Mega-Events in Paris im Einsatz, der Großteil jedoch im Stadtteil Saint-Denis, wo die abschließende Feier stattfindet.

Die Abschluss-Zeremonie ist demzufolge aber nicht in Gefahr, denn die findet im mehrere Kilometer entfernten Stade de France statt. Nach Informationen von Bild wurde der Mann mittlerweile festgenommen.

Wie die Associated Press vermeldet, wurde der oberkörperfreie Kletterer am Sonntagnachmittag entdeckt, als er gerade die Olympischen Ringe über der ersten Aussichtsplattform des insgesamt 330 Meter hohen Turmes erklommen hatte.

Laut Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin (41) sind 3000 Polizisten direkt am Stade de France stationiert, rund 20.000 werden in der Gegend bis tief in die Nacht patrouillieren.



Erstmeldung von 15.50, zuletzt aktualisiert 16.15 Uhr.