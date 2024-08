Es geht um seine Freundin und Geld: Mama-Zoff bei Olympiasieger!

Paris - Familiendrama um Olympia-Held ! In Paris gelang dem philippinischen Turner Carlos Edriel Yulo (24) Historisches, denn er sackte gleich zwei Goldmedaillen ein und gewann die Auszeichnung auch noch als erster männlicher Athlet seines Heimatlandes. Während im südostasiatischen Inselstaat nun ein Denkmal auf ihn wartet, hängt privat aber offenbar der Haussegen schief.

Als Carlos sein Turn-Training in Japan kürzlich hinten anstellte und wieder zurück zu seiner Herzdame zog, habe seine Mutter ihn sogar nachdrücklich dazu aufgefordert, mit ihr Schluss zu machen.

Mama Angelica Poquiz Yulo sei demnach kein großer Fan von Chloe Anjeleigh San Jose, der Freundin ihres Sohnes. Die 22-Jährige stammt zwar wie der Ausnahmesportler aus den Philippinen, wuchs jedoch in Australien und mit der eher westlichen Kultur auf, was dem Elternteil wohl gehörig gegen den Strich geht.

Auf Instagram teilen Carlos Edriel Yulo (24) und seine Chloe Anjeleigh San Jose (22) regelmäßig gemeinsame Momente. © Screenshot/Instagram/c_edrielzxs

"Als ich wieder Zugang zu meinem Bankkonto erhielt, stellte ich fest, dass sie Geld abgehoben hat", sagte der Olympiasieger in einem TikTok-Video.

Mutter Angelica verteidigte sich inzwischen. Sie sei lediglich besorgt gewesen, dass ihr Sohn eines Tages in finanzielle Nöte geraten könnte, weshalb sie eine Summe unter ihrem Namen angelegt habe.

Allerdings muss sich der Turn-Star vermutlich auf absehbare Zeit keine Gedanken mehr um Geld machen. Im Zuge seines Triumphs in Paris erhält er von der Regierung seines Heimatlandes umgerechnet rund 250.000 Euro, außerdem darf er künftig kostenfrei in einer 500.000 Euro teuren Wohnung in Manila leben.

Dazu wurden dem Gold-Gewinner bereits lebenslange Mahlzeiten für lau in zahlreichen Restaurants sowie unentgeltliche Arztbesuche - ebenso auf Lebenszeit - versprochen.

Ob seine Mama das schließlich zum Umdenken bewegte, sei dahingestellt. Am Mittwoch entschuldigte sie sich auf einer Pressekonferenz jedenfalls: "Mein Sohn, es tut mir leid. Ich weiß, dass andere denken, dass ich jetzt nur wegen deines Erfolgs spreche. Die Tür ist offen für ein persönliches Gespräch ohne jede Art von Ressentiments", sagte Angelica laut der Manila Times.