Olympia in Nordrhein-Westfalen? Mit diesem Plan will Ministerpräsident Wüst punkten

Leverkusen - Mit einem ehrgeizigen Inklusionsplan flankiert die nordrhein-westfälische Landesregierung die Bewerbung der Region "KölnRheinRuhr" um Olympische und Paralympische Sommerspiele .

Ministerpräsident Hendrik Wüst (50) will mit einer Inklusions-Offensive die Olympischen Sommerspiele nach Nordrhein-Westfalen holen. © Peter Kneffel/dpa

Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) stellte in Leverkusen eine 10-Punkte-Offensive vor. Oberstes Ziel: "Nordrhein-Westfalen will landesweit ein neues, beispielgebendes Höchstmaß an Barrierefreiheit schaffen."

Neben NRW bewerben sich auch München, Berlin und Hamburg um eine mögliche deutsche Kandidatur für die Sommerspiele in den Jahren 2036, 2040 oder 2044. Der Deutsche Olympische Sportbund will im Herbst 2026 entscheiden, welcher Bewerber Deutschland im internationalen Verfahren vertreten soll.

Die Stärke Nordrhein-Westfalens im Para-Sport sei von Beginn an ein zentraler Bestandteil der Bewerbung gewesen, heißt es im 10-Punkte-Plan.

"Unser Ziel ist: Jede Spielstätte, jeder Bahnhof, jede Verkehrsader, der ÖPNV sowie jede kommunale und landeseigene Infrastruktur sind zu Beginn der Spiele so barrierefrei und zugänglich wie möglich."