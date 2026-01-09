Bangen nach üblem Sturz: Gold-Star droht Olympische Winterspiele zu verpassen!

Mailand (Italien) - Bangen um Chloe Kim (25)! Die US-amerikanischen Snowboarderin droht die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo zu verpassen.

Ein Trainingssturz hat die Olympia-Vorbereitungen von Snowboard-Superstar Chloe Kim (25) jäh gebremst. © MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Beim Training im schweizerischen Laax stürzte die 25-Jährige schwer und zog sich dabei eine ausgekugelte Schulter zu: "Ich hatte den dümmsten Sturz", erklärte die dreimalige Weltmeisterin und Medaillen-Jägerin in einer emotionalen Videobotschaft auf der Social-Media-Plattform Instagram.

Wie gravierend die Verletzung tatsächlich ist, lässt sich derzeit noch nicht abschließend beurteilen.

Die junge US-Wintersportlerin muss nämlich zunächst weitere Untersuchungen abwarten: "Im Moment habe ich noch nicht viel Klarheit, weil ich noch kein MRT gemacht habe", fügte sie hinzu.