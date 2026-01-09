Bangen nach üblem Sturz: Gold-Star droht Olympische Winterspiele zu verpassen!
Mailand (Italien) - Bangen um Chloe Kim (25)! Die US-amerikanischen Snowboarderin droht die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo zu verpassen.
Beim Training im schweizerischen Laax stürzte die 25-Jährige schwer und zog sich dabei eine ausgekugelte Schulter zu: "Ich hatte den dümmsten Sturz", erklärte die dreimalige Weltmeisterin und Medaillen-Jägerin in einer emotionalen Videobotschaft auf der Social-Media-Plattform Instagram.
Wie gravierend die Verletzung tatsächlich ist, lässt sich derzeit noch nicht abschließend beurteilen.
Die junge US-Wintersportlerin muss nämlich zunächst weitere Untersuchungen abwarten: "Im Moment habe ich noch nicht viel Klarheit, weil ich noch kein MRT gemacht habe", fügte sie hinzu.
Platzt der Olympia-Traum von Snowboard-Star Chloe Kim?
Trotz eines möglichen Ausfalls bei den Olympischen Spielen, die offiziell am 6. Februar beginnen, gibt sich Kim zuversichtlich: "Ich versuche wirklich, optimistisch zu bleiben", sagte sie und betonte zugleich, dass "die Schmerzen nicht besonders schlimm" seien.
Ob sie sich ihren Traum von einem weiteren Olympia-Triumph erfüllen kann, bleibt damit vorerst offen.
Bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang sowie 2022 in Peking hatte Kim jeweils die Goldmedaille in der Halfpipe gewonnen, zählt somit seit Jahren zu den absoluten Top-Favoritinnen.
Auch für diese Spiele galt sie, zumindest bis zu ihrer Verletzung, erneut als eine der heißesten Anwärterinnen auf Gold.
Titelfoto: MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP