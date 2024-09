Freund soll sie mit Benzin übergossen haben: Olympia-Läuferin kämpft um ihr Leben!

Eldoret (Kenia) - Schrecklicher Angriff auf Rebecca Cheptegei (33)! Die olympische Marathon-Läuferin soll nach einer brutalen Feuer-Attacke ihres Partners in akuter Lebensgefahr schweben.

Olympionikin Rebecca Cheptegei (33, 3.v.l.) kämpft im Moment um ihr Leben. © Ferenc ISZA / AFP

Wie "Sky News UK" berichtet, wurde die 33-Jährige mit Verbrennungen an 75 Prozent ihres Körpers ins Krankenhaus eingeliefert. Sie befinde sich aktuell in "kritischem Zustand", schreibt "The Sun" darüber hinaus.

Nach Angaben der Polizei soll der Lebensgefährte der Langstreckenläuferin, Dickson Ndiema, sie am Sonntag gegen 14 Uhr in ihrem Haus in Kenia während eines Streits mit Benzin übergossen und angezündet haben.

Demzufolge fanden Nachbarn die ugandische Leichtathletin und alarmierten den Rettungsdienst, anschließend wurde sie ins "Moi Teaching and Referral Hospital" in der westkenianischen Stadt Eldoret eingeliefert.

Auch ihr Angreifer erlitt bei der grauenhaften Tat offenbar Brandverletzungen, er kam laut den Berichten in dasselbe Krankenhaus wie sein Opfer.

Bei dem Streit soll es um das Grundstück gegangen sein, auf dem Cheptegei ihr Haus bauen ließ, um näher am Trainingszentrum der Region sein zu können. Zudem habe ihr Freund mit der Attacke gewartet, bis die Profisportlerin mit ihren Kindern aus der Kirche nach Hause gekommen war.